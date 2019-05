Liti di coppia? Tutto il mondo è paese

Perché gli uomini lasciano sempre alzata l´asse del water e le donne occupano il bagno per ore?. Una domanda alla quale una coppia di psicoterapeuti australiani, Allen e Barbara Pease, hanno cercato di dare una risposta, scoprendo che i dissidi all´interno delle coppie sono gli stessi in tutto il mondo.

All´inizio della vita in comune, lei non fa caso ai calzini o al giornale lasciato in terra, ma li raccoglie con un sorriso, mentre lui non dà in escandescenze se la dolce metà "spara" domande a raffica durante la partita di calcio. Arriva però un momento in cui, nella vita della coppia, i buoni propositi di venire incontro l´uno alle esigenze e alle scelte dell´altra svaniscono all´improvviso e gentilezze e sorrisi lasciano il posto a veri e propri attacchi frontali. Il rischio allora, se non si corre ai ripari, è che la coppia finisca per "scoppiare".

La ricerca

Secondo gli psicoterapeuti, la difficoltà di comunicazione fra i due sessi è imputabile a differenze cerebrali tra uomini e donne, differenze che la scienza ufficiale smentisce, affermando che sono più accentuate quelle diversità tra individuo e individuo rispetto a quelle generali tra i sessi. Con questa ricerca gli studiosi non intendono trovare soluzioni per salvare i matrimoni, ma piuttosto esemplificare quali sono i comportamenti, le differenze e i diversi modi di comunicare che possono scatenare tensioni all´interno della coppia.

L´uomo e la donna sono diversi, ma questo non vuol dire migliori o peggiori l´uno dell´altra, significa semplicemente che hanno approcci, priorità , pulsioni, comportamenti differenti, che però sono comuni a molte donne e uomini, a prescindere dal grado di istruzione o di educazione.

Insomma, il tubetto del dentifricio strizzato nel mezzo o il piatto divorato senza fare un complimento crea gli stessi identici attriti a prescindere se la coppia stia a Nord o a Sud, in Australia o in Grecia. Certi problemi fra uomo e donna sono comuni a prescindere da cultura, status e latitudine".



Cosa non dovrebbe fare lui

Così sono stati stilati i 7 punti dolenti che qualsiasi moglie addebita prioritariamente al marito:

voler imporre sempre consigli e soluzioni su tutto;

fare nevroticamente zapping con il telecomando;

non chiedere mai indicazioni stradali e quindi sbagliare strada;

lasciare sempre alzata l´asse del water;

brontolare quando si tratta di fare compere;

incrementare la volgarità con il passare degli anni;

divertirsi a raccontare barzellette osé.

Ma ecco pronte, sempre su basi statistiche, le soluzioni per farsi perdonare:

ascoltarla senza interrompere;

farla scendere davanti al portone quando piove;

aggiustare la maniglia della porta;

inserire nella memoria del cellulare il numero della suocera.

Cosa non dovrebbe fare lei

Nella lista delle insofferenze maschili troviamo invece altri fattori molto diffusi nelle coppie, a prescindere dalle latitudini. Elementi frequenti quanto capaci di minare dalle fondamenta qualunque relazione:

i rumori inutili mentre si guardano i rigori della finale di Champions League;

le emicranie strategiche se abbiamo mangiato un pesto carico di aglio;

insistere all´infinito su una vicenda di poco conto;

l´attitudine a esagerare;

divagare dall´argomento centrale della conversazione e disperdersi in dettagli;

richieste di aiuto su tutte le decisioni: dal menu per la cena al colore d´un vestito.