Chi trova un’amicizia trova un farmaco. Naturale, efficace e unico. Proprio così: l’amicizia è un’autentica arma vincente, in grado di combattere le malattie, contrastare la depressione, consentire al paziente un recupero veloce, rallentare il processo di invecchiamento e allungare la vita. Non ci credete? Lo dice la scienza. Numerosi studi, anche molto recenti, confermano l’efficacia formidabile di avere amici (non necessariamente tanti, ma buoni).

L’influenza che i rapporti sociali hanno sulla salute in generale è oggetto di indagini scientifiche molto approfondite. Per esempio, da uno studio condotto in Australia per dieci anni è emerso che le persone anziane con un ampio giro di amicizie avevano anche il 22% di probabilità in meno di morire durante il periodo di osservazione, rispetto a coloro che avevano un numero limitato di amici.

Un´ altra ricerca molto ampia condotta nel 2007 ha permesso di constatare un aumento di quasi il 60% del rischio di obesità tra coloro che hanno amici che hanno messo su peso.

Nel 2008, infine, un team di ricercatori di Harvard è giunto alla conclusione che forti legami sociali possono sicuramente migliorare le prestazioni cerebrali a mano a mano che si invecchia.

L’amico dà benessere anche se lontano

Nel suo libro intitolato “The Girls From Ames: A Story of Women and a 40-Year Friendship”, Jeffrey Zaslow racconta la storia di un gruppo di amiche d´infanzia che dallo stato americano dell’Iowa si trasferiscono in otto stati diversi. Nonostante la distanza, la loro amicizia regge nel tempo. Zaslow ha ricostruito nei dettagli in che modo la profonda amicizia tra queste donne ha saputo plasmare le loro vite e continua ancora adesso ad aiutarle.

Il ruolo che l´amicizia ha per la loro salute e il loro benessere si evince chiaramente da ogni capitolo. Due di loro hanno di recente appurato di avere un tumore alla mammella. Kelly Zwagerman racconta all´autrice che quando il medico le ha riferito la diagnosi nel settembre del 2007 le ha consigliato di circondarsi di persone care. Lei, invece, ha preferito rivolgersi alle sua amiche d´infanzia, anche se vivono lontano: “L´amore che mi hanno saputo trasmettere è stato istantaneo”.

Quando in seguito si è lamentata che le cure alle quali si sottoponeva le provocavano dolorose piaghe in gola, una delle ragazze le ha spedito un lenitivo e varie ricette, un´altra le ha fatto avere un cappellino di maglia lavorata ai ferri, sapendo che avrebbe perso i capelli. Altre ancora le hanno mandato pigiami realizzati in tessuti speciali per alleviare il sudore notturno. Zwagerman aggiunge di essersi sentita più a suo agio parlando con le amiche che con il medico.

