Il re della cucina del terzo millennio si chiama forno a microonde; riscalda, cuoce, scongela, taglia il tempo della cottura e mantiene pure intatti i nutrienti che la cottura tradizionale farebbe svanire ma… fa bene alla salute?

Il dilemma attanaglia da anni il popolo dei consumatori-contro, ovvero i complottisti che inventano studi improbabili, censure silenziose, vocii della scienza soffocate dallo strapotere dei poteri economici.

Ma come stano davvero le cose?

L’istituto superiore di Sanità e l’Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro, gettano finalmente una luce forte sui dubbi e, data la loro autorevolezza scientifica sciolgono finalmente anche molti dubbi.

Il primo: il forno a microonde non fa venire il cancro: il secondo: il forno a microonde favorisce le infezioni e le contaminazioni dei cibi se utilizzato male.

A proposito del rischio tumore

Nessun rischio di tumore a causa di elettrosmog per il fordo a microonde, se è perfettamente mantenuto. Il popolare accessorio della gran parte delle cucine degli italiani è del tutto sicuro, ma per scongiurare ogni pericolo di inquinamento da onde elettromagnetiche dev’essere tenuto a regola d’arte.

“Fintanto che lo sportello si chiude bene e la guarnizione non è danneggiata, non c’è motivo di preoccuparsi”, ha spiegato Alessandro Polichetti, ricercatore del dipartimento di tecnologie e salute dell´Istituto superiore di sanità, durante il convegno “Salute e campi elettromagnetici”, organizzato con la partecipazione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm) del Ministero della Salute.

“In ogni caso”, ha proseguito l’esperto di elettrosmog, “in via del tutto precauzionale è meglio non sostare davanti al microonde quando è acceso, anche se perfettamente funzionante”.