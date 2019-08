Bacio sulle labbra? Attenti allo straniero

Con la globalizzazione e l’abbattimento delle barriere culturali, geografiche e culturali bisognerà ben presto fare attenzione a quello che finora avevamo considerato il gesto d’amore più internazionale, trasversale, riconosciuto, poliglotta e multirazziale: il bacio sulle labbra.

Perchè ci sono Paesi e culture in cui non è affatto considerato un gesto d’amore e di intimità gradevole tra chi si ama, bensì una questione sgradevole, se non repellente.

Sicchè, se siete uomini e donne di mondo, se frequentate amici o amiche di ogni latitudine e colore, fate attenzione alla provenienza geografica del vostro partner: il bacio sulle labbra potrebbe essere la tomba di un amore nascente o peggio l’occasione per prendervi uno schifato insulto.

La scoperta degli antropologi sul bacio nel mondo

Ad occuparsene ed indagare sulla reale diffusione de l”romantic/sexual kissing” nel mondo è una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica American Anthropologist che ha indagato sul modo di percepire il bacio prolungato e sulle labbra tra due individui, che dalle nostre parti è considerato come atto amoroso e spesso come anticamera del rapporto sessuale che verrà.

Ebbene, sono state analizzate 168 culture ed è emerso che nel 54% dei casi il bacio non è praticato di norma e che talvolta fa anche un po’ schifo e viene considerato esattamente il contrario di un atto d’amore.

La mappa geografica del bacio

Le cose dunque cambiano a seconda delle latitudini. Il bacio come romantico gesto d’amore è la norma nel Medio Oriente, ma solo nel 53% delle culture del Nord America (pensate un po’ proprio da dove la cinematografia Usa ne ha fatto l’icona di Hollywood) e nel 73% delle culture asiatiche.

Va molto peggio in altri emisferi. Per esempio il bacio sulle labbra è sostanzialmente inesistente nel Centro America, nell’Africa Sub-sahariana, nelle foreste dell’Amazzonia e della Nuova Guinea.

Perchè il bacio in certi Paesi non piace…,(segue)