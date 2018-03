Chi fra le donne pensa che l’asportazione dell’utero pregiudichi il sesso , ferisca la femminilità e pregiudichi la normale vita sessuale, sappia che è tutto falso, anzi è vero esattamente il contrario.

A sostenerlo sono Fabrizio Quattrini, presidente dell’Istituto di sessuologia scientifica di Roma, autore di una ricerca sulle conseguenze psicosessuali dell’isterectomia dell’utero, Paolo Vercellini Direttore dell’Unità ginecologica chirurgica dell’Ospedale Policlinico di Milano, nonché docente di Ginecologia ed ostetricia all’Università degli Studi di Milano ed Alessandra Graziottin, Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica H. San Raffaele Resnati di Milano.

Tutti e tre, per vie diverse e esperienze autonome, si sono trovati spesso di fronte ai dubbi di molte donne che ritengono l’asportazione dell’utero una specie di tomba della sessualità. E’ evidente che il tipo di intervento, riguardando l’eliminazione del principale organo riproduttivo della donna, sia emotivamente associato ad una negazione della stessa funzione femminile, ma la scienza oltre che l’evidenza clinica testimoniano che non c’è alcun fondamento per questo tipo di preoccupazioni e che, anzi, alla donna senza utero, se viene negata la possibilità di avere figli, non sono affatto negati il piacere sessuale ed una normale vita affettiva fatta di appaganti orgasmi.

Perché a volte va asportato l’utero

L’isterectomia dell’utero – questa la definizione tecnica dell’intervento – può rendersi necessaria a causa di alcune patologie; le principali sono….( segue)